وأحرز كاشيما لقبه القاري الأول، عقب التعادل دون أهداف في ضيافة بيروزي الإيراني، في ملعب أزادي في طهران السبت، ليتفوق 2- 0 في مجموع المباراتين بعدما انتصر على أرضه قبلها بأسبوع واحد.

وأصبح كاشيما، ثاني فريق ياباني على التوالي يتوج باللقب الآسيوي، بعد نجاح أوراوا ريدز في 2017، ليتأهل الفائز للعب في كأس العالم للأندية بالإمارات الشهر المقبل.

وقال أويوا للصحفيين "أنا فخور جدا أننا فزنا بلقب دوري أبطال آسيا لأول مرة.

"واجهنا ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية منذ عامين، لكن بالنسبة لي أشعر برضا أكبر بفوزنا باللقب".

وأضاف "اسم كاشيما أنتلرز سيتردد في آسيا بأكملها".

وكان أويوا يعمل كمساعد للمدرب في كاشيما، عندما تأهل لكأس العالم كبطل للدوري الياباني، وبلغ حينها النهائي في 2016 على أرضه ثم تولى المسؤولية بعد إقالة المدرب ماساتادا إيشي بعدها بستة أشهر.

وفي هذه المباراة النهائية، سجل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف ليقود ريال للفوز بصعوبة 4-2 بعد وقت إضافي وربما يلعب كاشيما مع العملاق الإسباني في قبل نهائي المسابقة الشهر المقبل إذا اجتاز منافسه وادي الحجارة المكسيكي.

ورغم جهود بيروزي أمام 80 ألف متفرج لتعويض الخسارة ذهابا، نجح كاشيما في الحفاظ على نظافة شباكه، ليصبح ثالث فريق ياباني يتوج باللقب منذ انطلاق المسابقة بشكلها الحالي في 2002.

وأوضح أويوا "كانت مباراة صعبة لكن الفريق لعب بقوة وقاتل وأنا سعيد جدا بالنتيجة. فقدت صوتي لكن الأمر يستحق".

وأفاد "بيروزي هو أقوى فريق نلعب أمامه في دوري أبطال آسيا هذا الموسم. الأمر لا يتعلق بالفريق نفسه والأسلوب الخططي لكن بسبب الجماهير أيضا التي كانت مذهلة".

وتابع "قلت إن هدفنا هو الفوز في استاد أزادي لكن تابعنا جميعا مدى صعوبة مواجهة بيروزي على أرضه. أتمنى للفريق كل التوفيق".