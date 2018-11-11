وفي فيلم وثائقي جديد حول برشلونة، قال ألفيس الذي لعب لبرشلونة لسنوات عديدة تحت إدارة غوارديولا، (قال) إن اللعب تحت إشراف غوادريولا أفضل من ممارسة الجنس، حسب ما أشارت صحف عديدة.

وأراد ألفيس، الذي يلعب حاليا لفريق باريس سان جرمان الفرنسي، بتصريحاته كيل المديح إلى مدربه السابق بأقوى عبارة ممكنة.

وجاء الرد من مدرب مانشستر سيتي الحالي بشكل طريف، عندما سئل عن تصريحات ألفيس في مؤتمر صحفي، حيث قال ضاحكا: "أنا أفضل الجنس بفارق كبير".

وحقق لاعب باريس سان جرمان الحالي، ألفيس، 14 بطولة تحت إشراف غوارديولا في برشلونة، منها بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي وثائقي "خذ الكرة. مرر الكرة" الذي يدور حول فترة برشلونة الذهبية مع غوارديولا، أشاد ألفيس بالمدرب الكتالوني، الذي جعله "يعشق كرة القدم" حسب تعبيره.