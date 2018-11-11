وسجل رونالدو في الشوط الثاني، هدفا مميزا في شباك فريقه الأسبق، عبر متابعة كرة طويلة بشكل مباشر في مرمى الحارس الإسباني ديفيد دي خيا مسجلا أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا مع الفريق الإيطالي.

ورغم توقعات الجميع أن لا يحتفل رونالدو لو نجح في التسجيل في فريقه القديم الذي أوصله إلى عالم النجومية، فإن أفضل لاعب في العالم 5 مرات احتفل وبطريقة غير تقليدية، حيث رفع قميصه ليعرض عضلات معدته للجمهور.

وبينما فسرت الأكثرية احتفال رونالدو بأنه مجرد تباهٍ ببنيته العضلية المميزة، اعتبر آخرون أن ما قام به النجم البرتغالي لم يأت من فراغ، وأن هناك رسالة خفية في احتفاله.

فاعتبر متابعون أن كشف رونالدو عن عضلات معدته الست أو ما يعرف بـ Six Pack، هي إشارة منه إلى إصراره على الفوز مع فريقه الجديد، بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في مسيرته الشخصية.

وسبق لرونالدو أن حقق لقب البطولة الأقوى على مستوى الأندية 5 مرات، بدأها مع مانشستر يونايتد، ثم حققها 4 مرات مع ريال مدريد، منها 3 مرات متتالية في النسخ الثلاث الأخيرة.

ومهما كان الدافع وراء احتفال "الدون"، فقد كان له نصيبه من الجدل خاصة أنه سجله في فريقه القديم الذي لا تزال تربطه به علاقات وثيقة.