ومنح هدف البديل باكو ألكاسير أصحاب الأرض فرصة الابتعاد بسبع نقاط عن غريمه.

ووضع روبرت ليفاندوفسكي الفريق الضيف في المقدمة مرتين، قبل أن يدرك ماركو رويس قائد دورتموند التعادل في كل مرة.

ثم عزز الإسباني ألكاسير من وصفه "بالبديل الرائع"، عندما هز الشباك بهدف الحسم في الدقيقة 73 بعد هجمة مرتدة.

وهذا هو هدف ألكاسير السابع في 4 مباريات كبديل هذا الموسم.

ورفع الفوز رصيد دورتموند، الذي حافظ على سجله الخالي من الهزيمة في الدوري، إلى 27 نقطة، متقدما بثلاث نقاط عن بوروسيا مونشنغلادباخ، و7 عن بايرن صاحب المركز الثالث.

وسيزيد الضغط على نيكو كوفاتش مدرب بايرن، إذ يعاني الفريقالبافاري الفائز بآخر ستة ألقاب في الدوري للحاق بدورتموند.