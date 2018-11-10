وكتب أزارو، عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستغرام"، قائلا: "مبروك للصحافة والإعلام المصري تحقيق المبتغى"، مضيفا "اتقوا الله فى أنفسكم يا مصريين".

وتساءل قطاع كبير من جماهير الأهلي ومتابعي كرة القدم بشكل عام، لماذا يهاجم أزارو الإعلام بهذا الشكل، وما الدور الذي يعتقد المهاجم المغربي أن الإعلام لعبه للإضرار به وبالأهلي؟

ويمكن تفسير تصريح أزارو المثير للجدل، على خلفية إيقاف اللاعب لمباراتين بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، مما حرمه المشاركة في لقاء إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، الجمعة.

وكان أزارو محور اهتمام الإعلام في أعقاب مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الأهلي 3-1، بعد واقعة القميص الممزق التي يعتقد أنه قام بها لخداع حكم اللقاء وإيهامه بأنه تعرض للشد من القميص للحصول على ركلة جزاء، احتسبت للأهلي بالفعل.

لكن حكم لقاء الذهاب الجزائري مهدي عبيد، لم يكن الوحيد الذي خدع بحيلة أزارو، بل ملايين المشاهدين عبر الناقل الحصري للقاء بعد مشاهدتهم للاعب بقميص ممزق.

وبعد انتهاء اللقاء كانت الأغلبية على يقين بأن أزارو تعرض فعلا للشد من مدافع الترجي، الأمر الذي يستحق معه الأهلي الحصول على ركلة جزاء، حتى ظهر دليل آخر للواقعة المثيرة للجدل.

ففي لقطة مسربة من داخل سيارة البث على ما يبدو، انتشرت عقب انتهاء اللقاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بدا جليا أن أزارو هو من مزق قميصه في اللحظة التي كان الحكم بها يراجع مساعديه للجوء إلى تقنية الفيديو المساعدة.

وتبدو مهاجمة أزارو للإعلام وكأن اللاعب يقول إن تسريب هذه اللقطة من جانب الإعلام كان سبب الإضرار به، حيث قرر الكاف بعدها مراجعة شريط المباراة، واتخاذ قرارات عقابية على أثر ذلك.

يشار إلى أن التلفزيون المحلي للبلد المضيف للمباراة هو من يتولى تصوير وإخراج اللقاء، على أن يمنح الناقل الحصري فقط إشارة البث.

ويرى المشاهدون فقط اللقطات والزوايا التي يختارها المخرج أثناء إذاعة اللقاء، لكن اتحاد الكرة الأفريقي يكون من حقه الرجوع لأشرطة المباراة كاملة، حتى تلك التي لم تظهر على الهواء.