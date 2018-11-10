وعلق أزارو، عبر حسابه الرسمى على إنستغرام، قائلا: "مبروك للصحافة والإعلام المصري تحقيق المبتغى"، مضيفا "اتقوا الله فى أنفسكم يا مصريين".

ولاحقا، قام النحم المغربي بحذف المنشور من حسابه الرسمي.



يذكر أن المغربى أزارو، تخلف عن السفر مع فريقه لتونس لمواجهة الترجي، إذ تعرض للإيقاف مبارتين على المستوى الأفريقي بعد أحداث مواجهة الذهاب بين الفريقين بمصر، حيث مزق اللاعب المغربي قميصه في ركلة الجزاء الثانية للفريق المصري في مباراة الذهاب، وهو ما اعتبره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سوء سلوك وخداعاً للحكم الجزائري مهدي عبيد شارف.



وشارك وليد أزارو فى فوز الأهلى على الترجى التونسى بنتيجة 3–1 فى مباراة الذهاب، التى أقيمت بملعب "برج العرب" في الإسكندرية.

ويعد وليد أزارو أول لاعب مغربي يخوض نهائى دوري أبطال أفريقيا خلال عامين متتاليين.

وكان أزارو شارك مع النادى الأهلي في نهائى النسخة الماضية من مسابقة دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوى المغربي.