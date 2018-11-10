ووضع الترجي حدا لاخفاقاته السابقة واستعاد اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2011 كما أنهى عقدته أمام الأهلي المصري بعد أن فشل في التغلب عليه أربع مباريات متتالية على استاد رادس.

وقال أنيس البدري لاعب الترجي في تصريحات لوسائل إعلام عقب المباراة: "نحن الأبطال ..بعد كل الأحداث في مباراة الذهاب أكدنا أننا الأفضل، وأن الترجي فريق جيد يستحق التتويج باللقب القاري".

وأضاف اللاعب الذي تصدر ترتيب هدافي البطولة بثمانية أهداف " لعبنا بصلابة أمام الأهلي المصري، وأوجه الشكر للاعبين والجهاز الفني وكل الجماهير التي ساندتنا بقوة".

وافتتح سعد بقير التسجيل للترجي قبل لحظات من نهاية الشوط الأول، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 54.

وأكمل البدري ثلاثية الفريق صاحب الأرض قبل ست دقائق من نهاية المباراة، ليفوز الترجي 4-3 في مجموع المباراتين ويتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

وعقب صفارة النهاية أطلق الجميع العنان لفرحتهم، واحتفل اللاعبون مع الجماهير باللقب الغالي بعدما تذوقت حلاوة التتويج الغائبة عن الفريق منذ سبع سنوات. و

كان الترجي يضع على رأس أولوياته التتويج باللقب الأغلى في القارة الافريقية، تزامنا مع احتفالاته بمرور مئة عام على تأسيسه.

وانطلقت الاحتفالات وسط شوارع تونس العاصمة، وأطلقت السيارات الأبواق ورفع المشجعون الأعلام الصفراء والحمراء والسوداء، ورددوا الأهازيج التي تتغنى بإنجازات فريقهم.

وقال أحد مشجعي الترجي،ويدعى معتز،وهو يحمل علما عملاقا ويطلق الأهازيج في طريقه إلى باب سويقة ،مقر الترجي بمدينة تونس العتيقة، لإكمال الاحتفالات:"السعادة لا توصف ..نحن أبطال افريقيا .. نجحنا في الثأر من الأهلي بعد مرارة الخسارة عام 2012".

وأشاد باللاعبين قائلا "لقد أوفى اللاعبون بوعدهم وبقي اللقب في تونس". وهذا اللقب الثالث للترجي بدوري أبطال أفريقيا بعد عامي 1994 و2011.