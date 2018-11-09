لكن كلوب قال إن ليفربول "لا يزال في وضع قوي"، قبل استضافة فولهام في الدوري الممتاز، الأحد.

ولم يتجرع ليفربول طعم الخسارة في الدوري إلى جوار مانشستر سيتي المتصدر وتشلسي الثاني، ويتأخر بفارق نقطتين عن قمة الترتيب.

وبعد الفوز 4-1 على كارديف سيتي في الدوري، تراجع الأداء الهجومي لليفربول وتعادل في 3 بين آخر 5 مباريات بالمسابقة، قبل أن يخسر صفر-2 على ملعب رد ستار في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

واحتل ليفربول المركز الثاني في صدارة الأندية الأكثر تسجيلا للأهداف في دوري الأضواء الموسم الماضي برصيد 84 هدفا، خلف سيتي الذي سجل 106 أهداف، وقال كلوب إن المقارنة مع الموسم الماضي قد تسهم في انخفاض الروح المعنوية في "أنفيلد".

وأضاف المدرب الألماني في مؤتمر صحفي، الجمعة: "حتى الآن هذا الموسم ناجح حقا، لكن لا تشعر الجماهير بهذا لسببين، أولهما المقارنة مع الموسم الماضي وما صاحبه من أداء هجومي قوي في بعض المباريات، كما أن سيتي وتشلسي يقدمان موسما جيدا".

وأوضح: "يعتقد الناس أن هذا الموسم سيكون ناجحا فقط في حال الفوز باللقب. نسعى للفوز بكل شيء لكن يجب البناء على ما وصلنا له ومواصلة تطوير الأداء والتحلي بالمزيد من الثقة".

وتابع كلوب: "تعرضنا لصدمة قوية الثلاثاء لم نكن نتوقعها (الخسارة أمام رد ستار). يجب أن يكون رد فعلنا بالشكل المناسب".

وأضاف المدرب السابق لبوروسيا دورتموند الألماني: "يمكننا أن نقدم ما هو أفضل وهذا هو الحال دائما. عانينا في مباراتين فقط الآن رد ستار وقبله نابولي. لكن نقدم كرة قدم جميلة خلال هذا الموسم حتى الآن لذلك أراه ناجحا".

وقال كلوب إن لاعب الوسط جوردان هندرسون والمدافع جو غوميز، باتا جاهزين لخوض مباراة الأحد عقب تعافيهما من الإصابة.

واستطرد: "عندما يغيب هندرسون دائما نفتقده جميعا. أود القول إن وجود هندرسون في مباراة رد ستار كان سيغير المباراة تماما، لكن المباراة برمتها كانت غريبة".