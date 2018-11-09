وفي تاريخ مواجهاتهما بالدوري المحلي، هز فريق "السيدة العجوز" شباك ميلان على ملعب "سان سيرو" 99 مرة، فيما سيصبح رونالدو صاحب الهدف رقم 100 إن سجل في قمة الأحد.

وفي مفارقة طريفة، فإن صاحب هدفي يوفنتوس رقمي 98 و99، هو الأرجنتيني غونزالو هيغواين، الذي سيكون حاضرا في المباراة لكن بقميص ميلان ضد فريقه السابق.

وفي حال سجل هيغواين، سيحمل هدفه الرقم 2700 الذي تستقبله شباك يوفنتوس، في تاريخ لقاءات الفريق بالدوري الإيطالي.

ويسعى يوفنتوس إلى تحقيق فوز يعزز صدارته للبطولة، بعد فقدانه نقطتين فقط في 11 جولة، فيما يأمل ميلان لخطف 3 نقاط للتقدم باتجاه مثلث الصدارة.