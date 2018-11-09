وذكر الأهلي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي: "1460 يوما مرت منذ آخر تتويج لفريقنا بدوري الأبطال في 2013. نثق في أبطالنا أن لا يطول الانتظار وأن تعود الكأس الأغلى إلى سيدها. نراكم الليلة".

ويأتي رد الأهلي بعد ساعات من تعرض موقع للاختراق من قبل قراصنة "هاكرز"، إذ وضع المخترقون صورة لجمهور الفريق التونسي على الصفحة الرئيسية للموقع مع خبر بعنوان فوز الترجي على الأهلي 5-0، حسبما ذكر موقع "بوابة الأهرام" المصري.

ويلتقي الترجي مع ضيفه الأهلي، مساء الجمعة، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد أن فاز الفريق القاهري في مصر 3-1 في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا.

وفيما يتعلق بتاريخ اللقاءات بين الفريقين، نشر الأهلي تغريدة تضمنت إحصائية حول المباريات التي جمعت بين النادي المصري وأندية تونسية.

ووفقا للتغريدة فقد التقى النادي الأهلي مع فرق تونسية في نهائي دوري أبطال أفريقيا 7 مرات، ونجح "نادي القرن" في حسم 6 منها لصالحه، في حين أنه خسر في مواجهة وحيدة كانت في عام 2007 أمام النجم الساحلي.

ويمتلك الأهلي الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة (8 مرات)، في حين يسعى الترجي لاقتناص اللقب الأفريقي الثالث في تاريخه.