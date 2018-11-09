وقام مخترقوا الموقع الرسمي للأهلي بوضع صورة للجمهور التونسي مع خبر بعنوان فوز الأهلي على الترجي 5-0 قبل ساعات من مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا في العاصمة التونسية، بحسب ما ذكر موقع "بوابة الأهرام" المصري.

وتم تغيير الشعار الخاص بالعملاق المصري الأحمر، ليتم وضع صورة لجماهير "الدم والذهب"، بالإضافة إلى وضع خبر بعنوان الترجي التونسي ينتصر على الأهلي بنتيجة 5-0.

ولم تصدر أي جهة مسؤوليتها حتى اللحظة، عن اختراق الموقع الرسمي للنادي الأهلي، لكن مواقع مصرية رحجت أن يكون القراصنة من مشجعي النادي التونسي.



ويلعب الأهلي أمام الترجي التونسي الجمعة في العاصمة التونسية في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.



ويدخل الأهلي اللقاء متقدما 3-1 بعد فوزه في لقاء الذهاب يوم الجمعة الماضي باستاد برج العرب في الإسكندرية، علما أن أحداث المباراة شهدت كثيرا من الجدل بسبب احتساب ضربة جزاء "غير صحيحة" للأهلي، بحسب الصحف التونسية.