فبعد نهاية المباراة، التي جمعت فريق السيدة العجوز مع ضيفه مان يونايتد في إطار بطولة دوري أبطال أوروبا، نشر لينغارد (25 عاما) على حسابه في "إنستغرام"، صورة له وبجواره صورة رونالدو (33 عاما) أثناء الاحتفال المثير للجدل، وكلاهما كانا يستعرضان عضلات البطن، وكتب تعليقا: "من صاحب العضلات الأفضل؟"



واستعرض رونالدو عضلات بطنه بعدما سجل رونالدو هدف يوفنتوس في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 65، لكن مانشستر يونايتد نجح في قلب النتيجة خلال 4 دقائق قبل نهاية المباراة، بتسجيل هدفين في الدقيقتين الـ86، و90، بواسطة خوان ماتا وأليكس ساندرو "هدف في مرماه"، ليفوز الفريق الإنجليزي بنتيجة (2-1).



من جانب آخر، قال موقع "سي بي إس سبورتس" في وقت سابق إن رونالدو أدرك مباشرة بعد الاحتفال خطأه، فاعتذر رافعا يديه لجماهير الفريق الإنجليزي.

كما انتقدت مئات التغريدات على تويتر طريقة الاحتفال بحد ذاتها، واعتبر كثير من المنتقدين أنها تعبر عن حالة غرور لدى اللاعب وتباهٍ مستمر ببنيته العضلية المتميزة.