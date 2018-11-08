ونقلت "فرانس برس" عن مصدر بالنادي الباريسي "لقد فتحنا تحقيقا داخليا"، إثر معلومات نشرها موقع "ميديا بارت" الاستقصائي الفرنسي، واستند فيها إلى جزء من تسريبات "فوتبول ليكس" التي بدأت مجموعة من وسائل الإعلام الأوروبية نشرها الأسبوع الماضي.

وبحسب "ميديا بارت"، قام القسم المكلف بالبحث عن المواهب الجديدة في النادي، بإعداد بيانات عن اللاعبين الشبان تتضمن تصنيفا عرقيا لهم، والإشارة إليهم على أساس فرنسيين، من شمال إفريقيا، أفارقة...إلخ.

وأقر المصدر بوجود وثائق من هذا النوع، علما أن هذه الممارسة تعد غير قانونية في فرنسا.

وأوضح "ميديا بارت" أن هذه الوثائق اعتمدت لتقييم لاعبين شبان قد يرغب النادي في ضمهم إلى صفوفه، مشيرا إلى أن هذه الممارسة أثارت جدلا داخليا في مارس 2014 على مستوى النادي، على خلفية قضية لاعب في الـ13 من العمر اسمه يان غبوهو، لفت أنظار كشافي الفريق خلال مزاولته اللعبة مع روان في منطقة النورماندي بشمال البلاد.

ونقل الموقع الاستقصائي عن سيرج فورنييه، الكشاف الذي تولى تقييم أداء غبوهو في نوفمبر 2013، قوله "بدلا من القول إنه فرنسي، كان يجب القول إنه أبيض (لون البشرة)، لاسيما وأن كل اللاعبين الذين كنا نوصي بهم كانوا فرنسيين".

وأضاف "باريس سان جرمان لم يكن يريد منا استقطاب لاعبين مولودين في إفريقيا، لأنه لا يمكن التأكد فعلا من تاريخ ميلادهم".

وفي نهاية المطاف، انضم اللاعب المولود في كوت ديفوار، ‘لى صفوف نادي رين الفرنسي، ويدافع اللاعب الشاب عن ألوان المنتخب الفرنسي للشباب.