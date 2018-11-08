وافتتح بنزيمة التسجيل في الدقيقة 20 إذ تفوق على مدافعين اثنين قبل أن يسدد كرة مرت من بين ساقي أليش هروشكا حارس بلزن.

وضاعف كاسيميرو من تقدم الفريق الضيف بعد ذلك بثلاث دقائق عندما قفز اللاعب البرازيلي أعلى من المدافع وحول الكرة بضربة رأس في الشباك بعد ركلة ركنية.

وأضاف بنزيمة غير المراقب هدفه الثاني في الدقيقة 37 بضربة رأس بعد تمريرة من جاريث بيل ليجعل النتيجة 3-صفر.

ورد بنزيمة الجميل لزميله بعد ذلك بدقائق إذ أرسل تمريرة عرضية إلى بيل الذي سددها مباشرة في المرمى.

وأكمل توني كروس الخماسية في الدقيقة 67 بتسديدة رائعة بهدوء من فوق الحارس بعد هجمة مرتدة.

وقبل مباراتين من النهاية يتصدر ريال المجموعة السابعة بتسع نقاط متقدما بفارق الأهداف عن روما الذي فاز خارج أرضه 2-1 على تشسكا موسكو صاحب أربع نقاط.