ووفا للتسريبات، فقد وافق نادي موناكو على العرض المغري الذي قدمه النادي الملكي للظفر بخدمات مبامبي، البالغ 180 مليون يورو.

وبموجب الاتفاق، كان سيدفع النادي الملكي الضرائب الإسبانية على الصفقة التي بلغت في ذلك الوقت 34 مليونا، وهو ما يعني أن قيمة الصفقة كاملة 214 مليون يورو.

وذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية واسعة الانتشار، أن والد النجم الفرنسي كان هو السبب المباشر في عدم انتقال كيليان مبامي من موناكو إلى مدريد.

وبالرغم من العرض المدريدي المغري، إلا أن والد مبامبي كان قلقا بشأن منافسة نجله في "سانتياغو برنابيو"، حيث يتواجد كريم بنزيما، وغاريث بيل إلى جانب كريستيانو رونالدو في هجوم النادي الملكي حينها. وهو ما شكل نقطة التحول من ريال مدريد إلى باريس سان جرمان.