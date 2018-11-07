وظهر اللاعب المعتزل، في عدد من الصور، مع ممثلات عربيات، ومع مغاربة آخرين، أثناء تواجده في مدينة العيون، بجنوب المغرب، فيما بدا أن الصورة التي التقطها كانت في أطراف المدينة الصحراوية.

وحل النجم البرازيلي ضيفا على المغرب خلال مشاركته في المباراة الاستعراضية، بين فريقي نجوم العرب وأفريقيا السابقين، ونجوم باقي دول العالم القدامى، والتي انتهت بفوز نجوم العرب وأفريقيا 4-2.

وشارك في المباراة أبرز نجوم العالم من القارات الخمس، ككافو وريفالدو والغاني عبيدي بيليه، والكاميروني روجيه ميلا، إلى جانب الأميركي كوبي دجانسون، والمصري نادر السيد، والسعودي سعيد العويران، والعراقي نشأة أكرم والتونسي زبير بيه، ولاعبين مغاربة مثل سعيد شيبه وميري وكريمو.