وعلى الرغم من تصدره المجموعة بالشراكة مع نابولي الإيطالي، وبفارق نقطة عن باريس سان جرمان الفرنسي، إلا أن جدول ليفربول الصعب قد يدفعه للمركز الثالث، بعيدا عن المقعدين المؤهلين للأدوار الإقصائية في البطولة.

سيناريو الخروج

وسيودع ليفربول البطولة في حال تعادله في مباراتيه الأخيرتين أمام باريس سان جرمان ونابولي، مع انتصار المنافسين في مباراتيهما أمام النجم الأحمر الصربي.

وسترتفع نسبة خروج ليفربول في حال الهزيمة أمام باريس سان جرمان، حيث لن يكفيه الانتصار بنتيجة 2-1 أو 3-2 على نابولي في الأنفيلد بالجولة الأخيرة.

أما في حال هزيمته أمام باريس سان جرمان ونابولي، فسيودع الفريق البطولة بشكل أكيد، وقد يتجه للعب ببطولة اليوروبا ليغ.

كيف يتأهل ليفربول؟

سيتأهل وصيف الأبطال للدور الثاني في حال انتصاره في مواجهتيه القادمتين أمام باريس سان جرمان ونابولي.

ولن يتأهل "الريدز" إلا بتحقيق الانتصار في واحدة من مواجهتي القمة على الأقل، حيث سيضمن التأهل في حال تحقيق الفوز في باريس، من دون انتظار المواجهة الأخيرة أمام نابولي.

أما في حال التعادل مع سان جرمان في باريس، فسيتعين على "الريدز" الانتصار على ملعبهم في اليوم الأخير أمام نابولي.

وفي حال الخسارة في باريس، فسيكون على النادي الإنجليزي الانتصار بفارق هدفين على نابولي في استاد الأنفيلد.