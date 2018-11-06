وفازت الرباعة سارة سمير ببرونزية "الخطف"، في وزن 71، بعدما رفعت 111 كغم، كما فازت بفضية "النطر" بعدما رفعت 141 كغم عقب محاولتين فقط، وهو ما أهلها للتتويج بفضية المجموع أيضا.

وتوجت الصينية وانجلي غانغ، بالميداليات الذهبية الثلاثة في وزن 71، حيث رفعت 115 كغم في "الخطف" و152 في "النطر"، لتتوج بذهبية المجموع بـ 267 كجم، وتعزز هيمنة الصين على جدول الترتيب.

وفي وقت سابق، نجح البطل الأوليمبي محمد إيهاب في تحقيق ذهبية "الخطف" في وزن 81 وتوج ببرونزية "النطر"، ونال الميدالية الفضية في المجموع، مسجلا رقما عالميا جديدا.

ويلعب البطل المصري، أحمد عاشور، مساء الثلاثاء، في وزن 89 كجم، قبل أن تختتم شيماء خلف المنافسات المصرية في وزن 78 كغم السبت المقبل.