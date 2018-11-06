وسجل إيكاردي 6 أهداف في الدوري الإيطالي، مع فريقه إنتر ميلانو، فيما سجل رونالدو 7 أهداف، ولكنه خاض 3 مباريات أكثر من نظيره الأرجنتيني.

وقالت زوجة ووكيلة أعمال إيكاردي، الأرجنتينية، واندا نارا، في برنامج تلفزيوني: "(إيكاردي) سجل تقريبا نفس عدد أهداف رونالدو على الرغم من ابتعاده عن 3 مباريات".

وأضافت الحسناء الأرجنتينية: "أود أن أرى رونالدو جالسا بهدوء بينما يلعب فريقه مباراة سهلة ويسجل 5 أهداف، كان من الممكن أن يكون له نصيب فيها، وهو ما حصل مع إيكاردي أمام جنوى".

وتعد واندا من أشهر زوجات اللاعبين في إيطاليا، وذلك بسبب الجدل الكبير الذي دار حول علاقتها مع إيكاردي، حيث قامت بخيانة شريكها السابق، اللاعب الأرجنتيني ماكسي لوبيز، وإقامة علاقة مع إيكاردي، قبل الزواج منه لاحقا.