وكان الاتحاد القاري قد أعلن، مساء الاثنين، إيقاف أزارو على خلفية تصرفه في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الفريق المصري 3-1 الجمعة الماضي في الإسكندرية، ما سيحرمه من خوض مباراة الإياب الجمعة في ملعب رادس بتونس.

وقال الأهلي الباحث عن لقبه التاسع في المسابقة الإفريقية إنه "أرسل خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم، عقب قرار الكاف بإيقاف وليد أزارو مباراتين، وتغريم الأهلي واستدعاء كارتيرون، المدير الفني الفرنسي، لجلسة استماع".

وطلب بطل مصر "التقدم بمذكرة للاتحاد الإفريقي يستند خلالها على شكوى تتضمن دهشته من إيقاف وليد أزارو مباراتين، في حين لم يدنه حكم المباراة ولم ينذره، وشريط المباراة لم يتضمن أي إدانة له".

وفي حين لم يحدد الكاف في بيانه السبب المباشر لإيقاف أزارو، يرجح أنه يعود السبب لما ظهر عبر كاميرات البث التلفزيوني، من تعمد المهاجم المغربي تمزيق قميصه في ركلة الجزاء الثانية التي حصل عليها فريقه، وسجل منها وليد سليمان الهدف الثالث للفريق المصري.

واعتبر الأهلي اليوم أن "واقعة قطع اللاعب قميصه سلوك غير رياضي تم محاسبته عليه من ناديه، لكنه معتاد من لاعبين في كل ملاعب العالم، دون أن توجه ضدهم عقوبات، وهو ما يدفعنا للسؤال عن لائحة مثل هذه العقوبات، خاصة وهي تأتي قبل مباراة نهائي بطولة كبرى".

وإضافة الى إيقاف أزارو، قرر الاتحاد الأفريقي فرض غرامة قدرها 20 ألف دولار على النادي، واستدعاء مدربه كارتيرون للمثول أمام لجنة الانضباط للاستماع إليه بخصوص اتهاماته بسلوك غير رياضي.

واعتبر الأهلي أن فرض غرامة عليه "بينما لم يقع منه أو من جماهيره ما يستحق ذلك .. استدعاء كارتيرون لجلسة استماع أمر غير مفهوم، وهو من تعرض للاعتداء من جانب لاعب بالفريق المنافس".

وسيشكل غياب أزارو عن الإياب ضربة للأهلي الساعي إلى لقب أول منذ 2013 وتعزيز رقمه القياسي في عدد الألقاب في المسابقة القارية ورفعه إلى 9، بينما يسعى الترجي للقب ثالث بعد 1994 و2011.