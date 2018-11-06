وكشفت صحيفة "فرانس فوتبول" أن مدرب أرسنال السابق دخل في مفاوضات لأسابيع مع فريق أي سي ميلان الإيطالي، لتولي تدريبه قريبا.

وقالت الصحيفة إن رؤساء ميلان، بول سينغر وغوردون سينغر، يسعون للإطاحة بالمدرب الحالي جينارو غاتوسو، وتعيين المدرب الفرنسي بأقرب وقت ممكن.

ولم يدرب فينغر (69 عاما) منذ استقالته من تدريب أرسنال الإنجليزي الصيف الماضي، بعدد 22 موسما قضاها مع الفريق اللندني.

وكان النادي الإيطالي المتذبذب قد عين مؤخرا المدير الرياضي إيفان غازيديس، والذي عمل لأعوام طويلة مع فينغر في إدارة أرسنال.

وقد تكون عودة فينغر للملاعب أسرع مما هو متوقع، حيث قال في مقابلة مع صحيفة "سبورت بيلد" : "أتوقع أنني سأبدأ التدريب في الأول من يناير".

ويطمح ميلان بالعودة للمشاركة بدوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي فشل الفريق في تحقيقه منذ موسم 2013-2014.