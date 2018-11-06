وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد، وجه "بإلغاء تشفير جميع مباريات دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة..".

وأضافت أن التوجيه يأتي في إطرا دعم "القطاع الرياضي الوطني وفتح المجال للجمهور لمشاهدة البث المجاني للمباريات".

كما يعكس حرص القيادة على "توفير فرصة متابعة المباريات الرياضية للجمهور وتوفير مقومات الارتقاء بالقطاع الرياضي في الدولة".

وتولي حكومة الإمارات أهمية قصوى لتطوير القطاع الرياضي من حيث البنية التحتية المتطورة والملاعب والمنشآت الرياضية، والنقل التلفزيوني المجاني للأنشطة الرياضية لعامة الجمهور.