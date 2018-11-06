وستؤثر بداية التوقيت الشتوي في أوروبا الأسبوع الماضي، على موعد انطلاق مباريات أبطال أوروبا، التي ستقام "متأخرة" ساعة كاملة، في غالبية الدول العربية التي لا تتبع التوقيت الشتوي.

وستنطلق مباريات البطولة الأقوى في العالم في الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، وفي العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

وقد تمثل الأوقات المتأخرة صعوبة المتابعة للمشجعين العرب، الذين قد لا يستطيعون السهر لوقت متأخر في ليالي أيام منتصف الأسبوع.

من ناحية أخرى، سيستطيع الجمهور المصري متابعة نجمهم المفضل محمد صلاح في وقت أبكر، حيث قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إقامة مباراة ليفربول أمام النجم الأحمر الصربي قبل مواعيد المباريات الكبرى بساعتين، مما يعني أن انطلاق المباراة سيكون في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

وستشهد الجولة الرابعة "سهرة" كروية دسمة، حيث يستضيف إنتر ميلانو الإيطالي برشلونة الإسباني، فيما يقابل نابولي الإيطالي باريس سان جرمان الفرنسي، ويحاول أتلتيكو مدريد الإسباني رد الاعتبار أمام بوروسيا دورتموند الألماني.

ويذكر أن الدول التي تتبع التوقيت الشتوي، مثل لبنان والأردن وسوريا، لن تتغير لديها مواعيد انطلاق المباريات الأوروبية.