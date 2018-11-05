وكان الحضري قد شارك في مباراة بلاده أمام المنتخب السعودي التي انتهت بفوز منتخب السعودية 2-1، بالرغم من أنه نجح في إبهار الجميع بصده ضربة جزاء وإنقاذ المرمى من العديد من الكرات الخطيرة.

وشارك الحضري في البطولة وهو في الـ45 من عمره، ليكسر رقم الكولومبي فريد موندراغون، الذي سجله في نهائيات البرازيل 2014، ليصبح الحارس المصري أكبر لاعب كرة على الإطلاق يشارك في كأس العالم.

ووجه الحضري، حارس مرمى نادي الإسماعيلي المصري، الشكر للفيفا في منشورات على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "شرف عظيم لي أن يتم تخليد مقتنياتي في متحف fifa".

من جانبه، أعاد متحف الفيفا نشر تغريدة الحضري، قائلا: "شكرا لك يا حضري على القصة المذهلة في تاريخ كأس العالم".

يذكر أن الحضري اعتزل اللعب دوليا عقب انتهاء كأس العالم التي استضافتها روسيا الصيف الفائت.