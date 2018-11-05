ويلعب إدين هازارد مع تشلسي الإنجليزي، فيما يمارس أخوه الأصغر، ثورغان هازارد، مع فريق بوروسيا مونشنغلادباخ.

ووفق ما ذكرت صفحة "غراغينوت لايف" على موقع تويتر، فإن اللاعبين الأخوين يتصدران معا قائمة هدافي دورييهما، هذا الموسم، برصيد 7 أهداف لكل واحد منهما.

كما أنهما يملكان، إلى حدود الساعة، نفس عدد التمريرات الحاسمة (3 تمريرات ساهمت في تسجيل أهداف).

ولعب تشلسي، هذا الموسم، 11 مباراة، ويحتل حاليا المركز الثاني بـ27 نقطة. أما بوروسيا مونشنغلادباخ فخاض 10 مباريات، وله 20 نقطة بالمركز الثاني، خلف بوروسيا دورتموند.

وقال معلقون على التغريدة، إن هذه الصدفة نادرا ما تحدث، بالرغم من أن عالم كرة القدم يضم عددا من الإخوة، مشيرين إلى أنهم سينتظرون نهاية الموسم لمعرفة ما إذا كان اللاعبان سيدخلان التاريخ في حال حافظا معا على نفس الأهداف والتمريرات الحاسمة.

ويبلغ إدين من العمر 27 عاما، فيما يصغره ثورغان بعامين.