وقال سباليتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريقين، التي سوف تجمعهمها على ملعب سان سيرو، مساء الثلاثاء، بدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا : "في ملعب كامب نو (ببرشلونة) قبل مباراة الفريقين الشهر الماضي رأيت لاعبي البرشا يخرجون لخوض عمليات الاحماء قبال المباراة بعشر دقائق فقط لقد قمت بالسؤال حول ما إذا كان لديهم صالة ألعاب رياضية داخل الملعب أو ما شابه كي نذهب لها نحن أيضاً لكن الجميع أكد أنه لا يوجد".

وتابع: "لم يكن الأمر هكذا وحسب بل اللاعبين قالوا لي أيضاً أنه بعد ظهر يوم المباراة يتوجه لاعبي البارسا من أجل جلب أطفالهم من مدارسهم ثم يأتون بسياراتهم الى الملعب أرى أننا إذا كنا نستعد للمباريات بهذه الطريقة فإننا سوف نخسر بنتيجة عريضة قد تصل الى 18-0.

ونقل موقع "يوروسبورت" عن سباليتي قوله: "أفضل أن لا يشارك ميسي في المباراة عندما يكون بالمباريات يجعل برشلونة في غاية القوة وهو أمر مقلق بالنسبة لي".

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد تعرض لإصابة قوية في ذراعه أثناء مباراة فريقه أمام إشبيلية ببطولة الليغا والتي كلفته الغياب عن مباريات فريقه الماضية وابرزها مبارتي الكلاسيكو ومباراة رايو فايكانو وإنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.

وكان نادي برشلونة قد نجح في تحقيق الفوز بهدفين نظيفين على الفريق الإيطالي بملعب كامب نو بالجولة الماضية بالبطولة على الرغم من غياب ل ميسي الذي تعرض للإصابة لكنه تواجد بقائمة الفريق قبل مباراة الثلاثاء بين الفريقين.