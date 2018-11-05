وكان الترجي قد خسر بنتيجة 3-1 أمام الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما اعترض النادي التونسي بشدة على قرارا الحكم الجزائري مهدي عبيد بعد احتسابه ركلتي جزاء للأهلي.



وعلق معلول على المباراة أن الأهلي إجمالا استحق الفوز، لكونه الأفضل في المباراة والأكثر امتلاكا للفرص التهديفية، رغم سابق اعترافه بوجود أخطاء تحكيمية تضرر منها الترجي.



وبحسب موقع " سبورت 360" فإن تصريحات معلول تم تفسيرها من جانب أنصار الترجي التونسي على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها محاولة من المدرب الأسبق للتودد إلى النادي الأهلي أملا في قيادته مستقبلا خاصة أنه كان اسما مرشحا في الكرة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية.



تجدر الإشارة إلى أن الأهلي والترجي سيتواجهان مساء الجمعة المقبل في إياب نهائي دوري الأبطال.