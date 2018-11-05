وبعد تعادل ليفربول مع ارسنال السبت، كان تشيلسي يدرك أن الانتصار سيقوده للمركز الثانيـ ووضعه المتألق موراتا مهاجم إسبانيا في طريق الفوز بهدفين رائعين.

وفي الهدف الأول سيطر موراتا (26 عاما) بمهارة على تمريرة بيدرو العرضية، وحولها إلى الشباك في الدقيقة 32، ثم بعد أن تعادل أندروس تاونسند لبالاس، هز المهاجم الاسباني الشباك من زاوية صعبة في الدقيقة 65 محرزا هدفه الرابع في أربع مباريات.

وأكد بيدرو انتصار تشيلسي بعد خمس دقائق أخرى، إذ انطلق داخل المنطقة ليحول كرة ماركوس الونسو العرضية في الشباك في الدقيقة 70 لصالح تشلسي، الذي رحب بعودة إيدن هازارد الذي شارك كبديل في الشوط الثاني.

ويملك تشلسي، وهو واحد من ثلاثة فرق لم تخسر حتى الآن، 27 نقطة من 11 مباراة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر، ويتقدم على ليفربول بفارق الأهداف.

وانتصر بالاس مرتين فقط في الدوري هذا الموسم، وبقي في المركز 14 برصيد ثماني نقاط.

وقال موراتا الذي اضاع فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثالث في الثواني الاخيرة من اللقاء لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية "كان يمكن أن أسجل ثلاثة اهداف، لكن هذا لم يكن اليوم المثالي بالنسبة لي. لكننا انتزعنا النقاط الثلاث".

وأضاف: "نريد ان نقاتل حتى النهاية من أجل الفوز بالدوري الانجليزي. هذا في غاية الصعوبة لأن الدوري الانجليزي الممتاز هو أقوى بطولات الدوري في العالم على مستوى المنافسة، وسيكون الأمر في غاية الصعوبة..نريد حصد كافة النقاط. هذا هو السبيل الوحيد للمنافسة على اللقب".

وكان هازارد نجم تشسي يجلس على مقاعد البدلاء بسبب إصابته، لكن وتحت قيادة المدرب ماوريتسيو ساري، فإن تشيلسي لم يعد يعتمد فقط على موهبة اللاعب البلجيكي الفذ.

لكن هازارد (27 عاما) شارك كبديل ليقابل بتحية كبيرة من قبل الجماهير، وكانت مشاركته كفيلة لان ينهي تشيلسي اللقاء بشكل مريح بهدفين سريعين من موراتا وبيدرو.