وهذا هو اللقب الأول لخاتشانوف في دورات الماسترز في مسيرته الاحترافية الشابة، وضمن الصعود إلى المركز الحادي عشر في التصنيف الجديد للاعبين المحترفين الذي سيصدر الاثنين، وفق ما أوردت وكالة فرانس برس.

وسيتربع جوكوفيتش الذي مني بخسارته الأولى بعد 22 فوزا متتاليا آخرها كان على حساب السويسري روجيه فيدرر في دور الأربعة، السبت، على الصدارة من جديد بعد انسحاب الإسباني رافايل نادال.

وفي هذه البطولة، تمكن اللاعب الروسي الواعد من إقصاء 3 من نجوم التنس المنصفين بين العشرة الأوائل، فإلى جانب جوكوفيتش، هزم كلا من الألماني ألكسندر زفيريف وتييم، والأميركي جون إيسنر.