وطالت الفاجعة مالك النادي، التايلاندي فيكاي سريفادهانابرابا، الذي تحطمت طائرته المروحية خلال مغادرتها لملعب الفريق، ولقي حتفه رفقة 4 أشخاص آخرين قبل أيام.

وخلال مباراة السبت، سجل غراي في مرمى كارديف سيتي الهدف الوحيد في اللقاء، ثم خلع قميصه، ليعبر عن تضامنه مع مالك الفريق "المنكوب". وكان اللاعب يرتدي قميصا كتب عليه "من أجل فيكاي".

في المقابل، لم يهتم حكم اللقاء، لي بروبرت، بهذا التصرف الإنساني، فطبق وبشكل حرفي القانون، الذي يقضي بمعاقبة كل لاعب يخلع قميصه خلال المباراة، من خلال توجيه بطاقة صفراء له.

وقالت تقارير إعلامية إن عقاب حكم اللقاء كان "غير إنساني"، مشيرة إلى أن اللاعب لم تكن نيته "الاحتفال بالهدف" بقدر ما كان يرغب في التعبير عن مواساته لعائلة مالك الفريق.

وردت جماهير ليستر سيتي على قرار الحكم بأغنية "هناك فيكاي واحد" الشهيرة، كما حملت صورا وأقمصة للفقيد.

يشار إلى أن لاعبي الفريق الحاصل على لقب "بريميرليغ" قبل عامين سافروا عقب المباراة، إلى تايلاند للمشاركة في تأبين الراحل، الذي يبلغ من العمر 60 عاما.