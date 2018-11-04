وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي حامد المغربي، في تصريحات إذاعية، إن الاتحاد استنكر أداء الحكم الجزائري في ذهاب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية بين الترجي والأهلي، معتبرا أنه كان أداء هزيلا وتضمن أخطاء جسيمة وأثر على نتيجة المباراة، بحسب صحيفة "الشروق" التونسية.

وأوضح أن الجامعة التونسية لكرة القدم (الاتحاد التونسي) قد طالبت ايضا باتخاذ العقوبات الرياضية ضد لاعب الأهلي وليد أزارو لثبوت عدم احترامه للميثاق الرياضي والاعتداء العنف.

واستنكر الاتحاد "التعطيل غير المبرر" لحافلة الترجي التونسي لأكثر من 15 دقيقة في استاد برج العرب بالإسكندرية، بطريقة "لم تشهدها الملاعب في كافة أنحاء العالم"، وطالب الاتحاد بضرورة إبلاغ وزارة الخارجية التونسية بتلك المعاملة.

ودعا الاتحاد التونسي الجماهير إلى استقبال ضيوف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والفريق الضيف بحفاوة في إياب النهائي، مجددا حرصه على ضمان سلامتهم.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي المصري كان قد فاز على الترجي 3-1 في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا الذي أقيم في استاد برج العرب بالاسكندرية، وستقام مباراة الإياب في تونس حيث يحتاج الترجي إلى الفوز بنتجة 2-0 أو بفارق ثلاثة أهداف.