وبدا أن إنتر ميلانو استعد جيدا لمباراته مع برشلونة الإسباني، الثلاثاء، في المرحلة الرابعة، الأولى إيابا، للمجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا، بعد خسارة الفريق ذهابا في ملعب كامب نو بهدفين نظيفتين.

وقد أراح المدرب لوتشيانو سباليتي عددا من لاعبيهK أبرزهم الهداف الأرجنتيني ماورو إيكاردي للمباراة مع برشلونة، منطلقا من اتباع سياسة المداورة في إشراك اللاعبين، ودفع بمواطنه لاوتارو مارتينيز بدلا منه.

كما أشرك البرتغالي جواو ماريو بدلا من البلجيكي راديا ناينغولان، الذي دفع به في الشوط الثاني، حيث كان البرتغالي متألقا خصوصا في لعبه دورا حاسما في تسجيل الأهداف الأول والثاني والخامس فضلا عن تسجيله الرابعة.

وافتتح لاعب الوسط روبرتو غاليارديني التسجيل لأصحاب الأرض بكرة أرضية، سددها من مشارف الصندوق بعد سلسلة تمريرات من خارج المنطقة، آخرها كانت حاسمة من ماريو من داخل المنقطة، فأودعها غاليارديني على يسار الحارس الروماني أندريه رادو (14).

وبعد 3 دقائق اقتحم لاعب الوسط ماتيو بوليتانو المنطقة من اليمين، وتوغل إلى داخلها وسدد كرة أرضية على يسار الحارس رادو مسجلا الإصابة الثانية لإنتر ميلان إثر تمريرة بعيدة تلقاها ماريو صاحب التمريرة الحاسمة في الهدف الأول (17).

وحسم غاليارديني مطلع الشوط الثاني في المباراة بتسجيله الهدف الثالث بكرة سددها من حافة الصندوق في قلب المرمى ارتدت إليه من يد الحارس رادو، الذي كان يحاول إبعاد كرة لعبها الكرواتي، إيفان بيريسيتش، متطاولا لرمية تمارس طويلة قبل أن تجتاز خط المرمى (49).

ورفع ماريو الغلة إلى 4 أهداف بتسجيله الرابعة لإنتر ميلانو بتسديدة من حافة المنطقة إلى الزاوية الأرضية اليسرى للحارس رادو الذي أخفق في تقدير الكرة (90+1).

ثم ختم ناينغولان المهرجان بتسجيله الهدف الخامس بكرة رأسية من داخل المنطقة تلقاها من رفعة متقنة من البرتغالي ماريو (90+3).