واحتاج بايرن إلى عمل فردي من سيرغ جنابري ليفتتح التسجيل في الدقيقة 80 بعد أداء متواضع آخر من الفريق البافاري.

واستلم الجناح البالغ عمره 23 عاما الكرة في الناحية اليمنى، وانطلق داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد في الزاوية الضيقة محرزا هدفه الأول مع بايرن.

لكن هولر أفلت من الدفاع إلى داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في مرمى مانويل نوير ويصعق جماهير صاحب الأرض، ليترك بايرن برصيد 20 نقطة متأخرا بـ4 نقاط عن دورتموند قبل مواجهتهما الأسبوع المقبل.

وفي مباراة أخرى، بذل دورتموند مجهودا كبيرا ليفوز على مستضيفه فولفسبورغ بفضل هدف ماركو رويس السادس هذا الموسم.

ومنح رويس التقدم لدورتموند، الذي حافظ على سجله الخالي من الهزيمة في 15 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم في أفضل بداية له منذ عقود بضربة رأس في الدقيقة 26.

وأصبح لوسيان فافر صاحب أفضل بداية لمدرب في تاريخ دورتموند، إذ لم يخسر في أول 15 مباراة منذ توليه المسؤولية مطلع هذا الموسم.