ومنح كالوم ويلسون التقدم لبورنموث في الدقيقة 11، لكنه تراجع للدفاع بعدما أدرك المتألق أنطوني مارسيال التعادل بهدفه الخامس في آخر أربع مباريات في الدقيقة 35، وأكمل راشفورد العودة في مدى قريب.

وأهدر بورنموث ثلاث فرص بعد دفاع سيء من يونايتد، قبل أن يسعد ويلسون جماهير صاحب الملعب، عندما حول تمريرة عرضية منخفضة متقنة من جونيور ستانيسلاس داخل المرمى.

وأدرك مارسيال التعادل بتسديدة قوية من 11 مترا، بعد عمل جيد من أشلي يانج وأليكسيس سانشيز، ليهز الشباك في أربع مباريات متتالية في الدوري الممتاز لأول مرة في مسيرته.

ومع استبعاد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من تشكيلة المباراة، نجح مارسيال في ملء الفراغ في الشوط الثاني، إذ ضغط يونايتد عقب مشاركة أندير هيريرا وراشفورد بدلا من خوان ماتا والبرازيلي فريد.

وأهدر الفريق الزائر العديد من الفرص بعد الاستراحة. وعندما بدا أن بورنموث سيصمد، سيطر راشفورد على تمريرة بول بوجبا العرضية بصدره قبل أن يضعها في مرمى الحارس أسمير بيجوفيتش.