ووضع النادي الجمعة حدا "بمفعول فوري" للتجربة التي بدأها معه في أغسطس الماضي، العداء السابق المتوج بثماني ميداليات ذهبية أولمبية، بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق حول البدل المالي.

وأشارت التقارير الى أن النادي تقدم لبولت بعرض تصل قيمته الى 150 ألف دولار أسترالي، في حين كان اللاعب وممثلوه يسعون للحصول على مبلغ ثلاثة ملايين دولار.

وقال حامل الرقم القياسي العالمي لسباقي 100 م و200 م لصحيفة "ملبورن هيرالد" الأسترالية في تصريحات نشرت السبت "من المؤسف أن الأمور (مع مارينرز) لم تنجح"، مضيفا "إلا أننا افترقنا على علاقة طيبة، وهذا أمر جيد".

أضاف: "خضت تجربة رائعة معهم. الجميع كانوا رائعين، لكننا لم نتمكن من الاتفاق على العقد، لكن آمل في نيل فرصة أخرى مع فريق آخر".

وتضاف التجربة الأسترالية الى سلسلة محاولات فاشلة مع فرق في ألمانيا، جنوب إفريقيا والنرويج، حاول من خلالها بولت (32 عاما) أن يحقق حلمه بخوض مسيرة احترافية في عالم كرة القدم، بعد اعتزاله في صيف العام الماضي المنافسات في مضمار ألعاب القوى.

وردا على سؤال للصحيفة الأسترالية عما اذا كان يعتزم مواصلة السعي للعب كرة القدم على صعيد احترافي، أجاب بولت "بالتأكيد (...) سنرى ما سيحصل. أعتقد أن البعض يتواصلون مع وكيل أعمالي الآن بشأن فرص مقبلة، لذا سنرى في أي منحى ستسير الأمور".