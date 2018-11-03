ولعبت ركلات الجزاء دورا حاسما في المباراة على ملعب برج العرب في الاسكندرية، اذ أتت منها ثلاثة من الأهداف الأربعة.

وسجل للأهلي وليد سليمان (34 و77 من ركلتي جزاء)، وعمرو السولية (58)، بينما أتى الهدف الوحيد للترجي من ركلة جزاء للجزائري يوسف البلايلي في الدقيقة 64.

وتقام مباراة الإياب على ملعب الفريق التونسي في رادس بعد أسبوع.