وسجل هدفي الهلالي كل من محمد موسي الضي في الدقيقة 23، وخالد عبد المنعم النعسان (في مرماه) في حدود الدقيقة التسعين. بينما جاء الهدف الوحيد للمريخ من أقدام سيف تيري.

ونظمت القمة السودانية، التي أجريت على استاد محمد بن زايد، من طرف مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الإمارات لكرة القدم.

ويأتي احتضان الإمارات لهذا الكلاسيكو ضمن احتفالات الدولة بـ"عام زايد 2018"، وفي مبادرة تعبر عن عمق العلاقات الإماراتية-السودانية.

وسينال الهلال جائزة مالية تبلغ 150 ألف دولار، فيما كانت 100 ألف دولار من نصيب المريخ، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وكان الفريقان قد تقابلا في الدوري السوداني سبتمبر الماضي، في مواجهة فاز فيها فريق الهلال بهدف لاعبه وليد الشعلة وساعدته في التتويج باللقب.