وتدرب صلاح وهو يضع جبيرة على مكان الإصابة هذا الأسبوع، لكن كلوب بدد أي مخاوف بشأن مشاركة الدولي المصري.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "لا يعاني مو (محمد صلاح) من أي إصابة خطيرة.. مجرد التهاب في الوتر. هذا كل ما في الأمر".

وتابع "وضع جبيرة كإجراء احترازي.. مجرد حماية وليس لها أي تأثير".

ويستمر غياب هندرسون وكيتا بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، ولن يظهرا على ملعب الإمارات يوم السبت.

كما تحوم شكوك بشأن لحاقهما بمباراة رد ستار بلغراد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وأضاف كلوب "هندرسون على ما يرام لكنه لن يعود إلى التدريبات قبل بداية الأسبوع. وسنرى ما الذي سيحدث مع نابي. ولم يخسر كلوب أي مباراة أمام أرسنال منذ وصوله إلى ملعب أنفيلد، وحقق 11 نقطة من 15 أمام المنافس القادم من شمال لندن في الدوري."

لكن المدرب الألماني يتوقع مواجهة صعبة أمام منافس تحسن كثيرا تحت قيادة المدرب الجديد أوناي إيمري ولم يخسر في ثماني مباريات متتالية في الدوري الممتاز.

وقال كلوب إن رحيل أرسين فينغر عن تدريب أرسنال في نهاية الموسم الماضي أجبر بعض اللاعبين على الأداء بشكل أفضل في الملعب لإثبات قدراتهم أمام المدرب الجديد.

وأضاف "أرسين فينغر واحد من أفضل المدربين في العالم. في بعض الأحيان بعد فترة طويلة وبعد أن تتغير الأجواء في النادي لا يستطيع أحد الوقوف في وجه هذه الظروف.

وتابع "عندما يأتي مدرب جديد .. مثلما حدث معي في ليفربول.. يبدأ جميع اللاعبين في الخروج من مناطق راحتهم. من اليوم الأول يسعى الجميع لإثبات أنفسهم ولا يعتمدون فقط على أسمائهم".