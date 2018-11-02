وتعرض النجم البلجيكي لإصابة في أربطة الركبة، بنهاية لقاء الفريق أمام فولهام، ضمن دور الـ16 لبطولة كأس الدوري الإنجليزي، والتي انتصر فيها "السيتيزينز" بنتيجة 2-0.

وأعلن بطل الدوري الإنجليزي أن إصابة دي بروين ستيعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين 5 إلى 6 أسابيع، ويذكر أن اللاعب قد عاد قبل 10 أيام من إصابة طويلة أبعدته عن بداية الموسم الحالي.

وتعرض دي بروين للإصابة في نهاية اللقاء مساء الخميس، بعد أن قرر المدرب الإسباني بيب غوارديولا إبقاءه لنهاية المباراة، وهو ما اعتبره متابعون خطأ كبيرا للمدرب الإسباني.

وستحرم الإصابة دي بروين من المشاركة في الديربي المرتقب أمام مانشستر يونايتد على استاد الاتحاد في 11 نوفمبر المقبل.