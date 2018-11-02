وخرج دي سي يونايتد، الفريق الذي يمثله روني، من الدور الأول للمرحلة الإقصائية في الدوري الأميركي، عندما هزم بركلات الترجيح أمام كولومبوس كرو، بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وأهدر روني البالغ عمره 33 عاما أول ركلة ترجيح لدي سي يونايتد، بعد أن أنقذ الحارس زاك شتيفن تسديدته.

وأضاع لوسيانو أكوستا ونيك ديليون ركلتي ترجيح لدي سي يونايتد، ليفوز كرو 5-4 ويتأهل إلى الدور قبل النهائي للقسم الشرقي، حيث سيلعب ضد نيويورك رد بولز.

وأبلغ روني الصحفيين: "الخسارة بركلات الترجيح محبطة لكن الفريق يجب أن يكون فخورا بما حققه في الأشهر القليلة الماضية".

ومنح المدافع فريدريك بريلنت التقدم لدي سي يونايتد في الدقيقة 21 قبل أن يحرز فدريكو هيغواين، شقيق النجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، هدفين لصالح كرو أحدهما في الوقت الإضافي.

وأدرك ديليون التعادل بتسديدة بعيدة المدى قرب نهاية الوقت الإضافي.

وانضم روني إلى دي سي يونايتد قادما من إيفرتون في الوقت الذي كان يتذيل فيه ترتيب القسم الشرقي بفوزين في 14 مباراة.

لكن مهاجم مانشستر يونايتد السابق قاد الفريق لبلوغ أدوار خروج المغلوب باحتلال المركز الرابع بعدما أحرز 12 هدفا وصنع سبعة في 20 مباراة.