وقال النادي المنافس في الدوري الأسترالي لكرة القدم، الجمعة، إن البطل الأولمبي يوسين بولت أنهى فترة الاختبار مع النادي وسيرحل بعدما فشلا في التوصل لاتفاق بشأن الحقوق التجارية.

وأضاف مايك تشارلزورث مالك مارينرز في بيان "رغم عدم التوصل لاتفاق لمواصلة رحلة يوسين بولت في كرة القدم مع سنترال كوست مارينرز فكان من الرائع وجود العداء الأولمبي وحامل الرقم القياسي معنا لمدة ثمانية أسابيع".

وكان النادي الأسترالي قد عرض مبلغ 150 ألف دولار على النجم الأولمبي للعب في صفوفه، وهو رقم أقل بكثير من 3 ملايين كان يطلبها البطل الأولمبي.