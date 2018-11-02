وتقام المباراة الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات (السادسة مساء بتوقيت السودان) في مباراة من تنظيم مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة القدم، حيث ينال الفريق الفائز جائزة مالية تبلغ 150 ألف دولار وينال الثاني 100 ألف دولار، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وكلفت لجنة الحكام بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الحكم محمد عبدالله حسن لإدارة مباراة "كلاسيكو السودان" التي ستجمع قطبي الكرة المريخ والهلال.

واستعد الفريقان بعد وصولهما إلى أبوظبي يومي الجمعة والسبت الماضيين بتدريبات قوية وسط اهتمام إعلامي إماراتي وسوداني، بالحدث الذي لا يخلو من الحماس والإثارة ورغبة الفوز من جانب الفريقين صاحبي الشعبية الأكبر في الكرة السودانية.

وكان الفريقان قد تقابلا في الدوري السوداني سبتمبر الماضي، في مواجهة فاز فيها فريق الهلال بهدف لاعبه وليد الشعلة وساعدته في التتويج باللقب، ما يجعل لقاء اليوم ثأريا للمريخ، الذي يسعى لتعويض خسارته السابقة.

بدوره أكد المدير الفني لفريق الهلال، السنغالي مامادو لامين نداي، أنه من الصعب التكهن بنتيجة المباراة لأن فرص الفوز متساوية بين الفريقين بغض النظر عن أفضلية الهلال في الفترة الأخيرة.

وقال: "دائما ما يكون الديربي بين الهلال والمريخ حماسيا ومثيرا، ولكننا نسعى لتقديم مباراة قوية وعرض طيب تستمتع به الجماهير السودانية في الإمارات".

وشدد نداي على جاهزية فريقه للمباراة بعد أن عاد الفريق لتدريباته منذ 8 أيام، مشيرا إلى أن لاعبي الهلال متحمسون وعازمون على تقديم مباراة كبيرة تسهم في تحقيق الفوز وإهدائه لجماهير الهلال.

من جانبه، قال المدير الفني لفريق المريخ، التونسي يامن الزلفاني، إن فريقه يدخل كلاسيكو السودان بعزيمة الفوز من أجل إسعاد جماهير المريخ التي تعد الداعم الأول للفريق.

وأشار إلى أن المريخ يسعى لتقديم مباراة قوية وممتعة تليق بالكرة السودانية بصفة عامة وبنادي المريخ بصفة خاصة لا سيما أن المباراة تقام في مناسبة استثنائية في إطار الاحتفالات بعام زايد في دولة الإمارات.