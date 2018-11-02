سجل للزمالك محمود عبد المنعم "كهربا" (31)، وإبراهيم حسن (43)، ومحمود علاء (60 من ركلة جزاء) ويوسف إبراهيم "أوباما" (63)، مقابل هدفين للسنغالي إبراهيما نداي (24 و80 من ركلة جزاء).

وشكل الزمالك منذ البداية خطورة على مرمى الحارس محمد عبد المنصف، إلا أن نداي خالف مجريات اللعب ونجح في هجمة مرتدة من إحراز هدف التقدم بعد انفراده بحارس الزمالك عماد السيد.

وسرعان مع عادل فريق القلعة البيضاء عبر "كهربا"، الذي استغل خطأ دفاعيا وسدد على يمين عبد المنصف، وفى الدقيقة 43 أضاف إبراهيم حسن الهدف الثاني للزمالك مستغلا ارتباك مدافعي وادى دجلة.

وواصل الزمالك سيطرته في الشوط الثاني، وكاد أن يعزز النتيجة عبر رأسية لمحمود علاء ارتدت من العارضة.

وفي الدقيقة 68 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الزمالك، انبرى لها علاء وسددها على يسار عبد المنصف مسجلا الهدف الثالث، ليليه بعد 3 دقائق الهدف الرابع من "أوباما"، الذي استغل أيضا خطأ من دفاع وادي دجلة.

وانتظر وادي دجلة حتى الدقيقة الربع الأخير من الشوط الثاني لتسجيل هدف تقليص الفارق، بعد احتساب ركلة جزءا نفذها نداي.

وتكبد لاعب الزمالك محمد عبد الغني الطرد في الدقيقة 80 بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية، بسبب اعتراضه وعدد من لاعبي الزمالك على ركلة الجزاء.

وبات رصيد الزمالك 20 نقطة من 9 مباريات، بفارق نقطتين عن الإنتاج الحربي، الذي خاض 11 مباراة، ويلتقي سموحة الجمعة.

وخطف مصر المقاصة 3 نقاط ثمينة بفوزه على مضيفه بتروجيت بهدف نظيف خلال اللقاء بينهما في استاد السويس الجديد.

وسجل هدف فوز المقاصة الأثيوبي شيميليس بيكيلي (61)، علما بأن بتروجيت لعب بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه أحمد العجوز في الدقيقة 86 لنيله الإنذار الثاني.

وبتلك النتيجة رفع مصر المقاصة رصيده إلى النقطة 17 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد بتروجيت عند 10 نقاط في المركز الـ15، وتعادل حرس الحدود مع ضيفه المقاولون العرب سلبا.