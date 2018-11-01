ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن اللاعب الدولي قوله :"أكيد أن برشلونة يحتاج لاعبا لحمل القميص رقم 9. أنا أبلغ من العمر حاليا 31 عاما".

وتابع: "على النادي أن يفكر في المستقبل. عليه أن يوقع للاعبين جدد".

وقالت تقارير إعلامية إن سواريز ربما يقصد أن موعد اعتزاله لعب كرة القدم "اقترب"، مشيرة إلى أن النادي الكتالوني بدأ بالفعل رحلة البحث عن مهاجم آخر شاب.

وانتقل سواريز إلى "كامب نو" في صيف عام 2014، بعد مسيرة تألق في أياكس أمستردام الهولندي وليفربول الإنجليزي، ليشكل مع زميليه ليونيل ميسي ونيمار مثلث رعب هو الأفضل في تاريخ النادي.

وتوج سواريز عريسا للقاء الكلاسيكو، الذي أجري الأسبوع الماضي، في ليلة شهدت تسجيل النجم الأورغوياني 3 أهداف (هاتريك)، معوضا غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبات لويس أول لاعب يسجل هاتريك في الكلاسيكو منذ مارس 2014، حيث كان آخر هاتريك في شباك ريال مدريد من نصيب ليونيل ميسي.