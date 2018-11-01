وفي مجموعته تعرض "راقصو التانغو" لخسارة قاسية بنتيجة صفر-3 على يد كرواتيا، التي قدمت بطولة تاريخية ووصلت للمباراة النهائية لكنها خسرت أمام منتخب الديوك.

وبعد أشهر من انتهاء المونديال، كشف المدير الفني لمنتخب كرواتيا زلاتكو داليتش "الوصفة السحرية" التي اعتمدها من أجل إيقاف نجم برشلونة الإسباني.

وذكر داليتش، في حوار مع موقع "غول"، أن الطريقة الوحيدة لإيقاف ميسي هي قطع الإمدادات التي تصله من زملائه، وهو ما اعتمده خلال لقاء الأرجنتين.

وقال المدرب الكرواتي: "بالنسبة لي، ميسي هو أفضل لاعب في العالم، ويتأكد ذلك كل أسبوع"، مشيرا إلى أن القوة الجماعية لفريقه ساهمت في عدم وصول الكرة إلى "ليو".

وتابع: "من الصعب على ميسي أن يلعب بنفس مستواه مع برشلونة. حاولنا استغلال هذا الضعف. مفتاح الفوز وإيقاف ميسي هو الانضباط واتباع الخطة بكل تفاصيلها".

وأضاف داليتش: "نجح اللاعبون في ذلك. منعوا كل الكرات التي كانت في طريقها إلى ميسي".

واعترف المدرب الشاب بـ"صعوبة مهمة" المنتخب في بطولة مثل كأس العالم، يشارك بها أقوى المنتخبات وأفضل اللاعبين، "لكنني كنت على ثقة تامة في إمكانيات اللاعبين وقدراتهم".

وخلال المباراة التي سحقت كرواتيا بها الأرجنتين بثلاثة نظيفة، أضاع ميسي ركلة جزاء، فيما ضمن المنتخب الأوروبي الشرقي الصعود إلى دور الـ16.

ومؤخرا أعلن اللاعب صاحب الـ31 عاما أنه سيتوقف لفترة عن المشاركات مع منتخب بلاده، وسط تكهنات بأن ذلك قد يكون خطوة للاعتزال الدولي.