ويحل الفريق التونسي ضيفا على ضيفه المصري، الجمعة، في لقاء الذهاب الذي يقام على ملعب برج العرب، فيما يلعب الإياب على ملعب رادس في العاصمة التونسية بعد أسبوع.

ويعول الأهلي على تاريخه "المظفر" مع الترجي من أجل الظفر باللقب الأفريقي التاسع، ليعزز تسيده للقارة على مستوى الأندية.

فقد التقى الفريقان من قبل 18 مرة في البطولات الأفريقية، حقق خلالها الفريق الأحمر 7 انتصارات، مقابل 3 فقط لفريق "النار والذهب"، فيما تعادلا 8 مرات.

ويتفوق الأهلي أيضا على مستوى الأهداف، حيث أحرز فى شباك الترجي 19 هدفا، بينما استقبلت شباكه 11 هدفا.

ويمتلك الأهلي كلمة سر ملعب "رادس"، حيث نجح في هزيمة الترجي عليه في آخر 4 لقاءات، إلا أنه يخشى "عقدة برج العرب" الذي لم يحقق به أي فوز على نظيره التونسي.

ولعب الفريقان 3 مرات سابقة على الملعب الواقع بمدينة الإسكندرية، انتهت كلها بالتعادل.

ويسعى الترجي لتحقيق نتيجة إيجابية في مصر، تساعده على تحقيق اللقب الأفريقي الثالث في تاريخه عندما يستضيف الأهلي في 9 نوفمبر.

وخلال اللقاءين، سيلجأ الحكام إلى تقنية الفيديو لأول مرة في تاريخ دوري أبطال أفريقيا.