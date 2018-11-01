في المباراة الأولى، انتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين (2-2)، فخاضا وقتا إضافيا حسمه دورتموند بركلة جزاء تسبب بها مارتن فريديريك وطرد بالبطاقة الصفراء، ونجح ماركو رويس في التنفيذ ليسجل الهدف الثالث والفوز في الدقيقة الأخيرة (120).

وتقدم دورتموند مرتين عن طريق الأميركي كريستيان بوليسيتش (41) ومكسيم فيليب (73)، وعادل سيباستيان بولتر مرتين ليونيون (63 و89).

وفي الثانية، كان كولن على وشك أن يقصي شالكه بعد أن تقدم بهدف الكولومبي جون كوردوبا (43) حتى الدقيقة 89 حيث حصل الضيف على ركلة جزاء احتسبت بعد لمسة يد من رافائيل تشيكوس نفذها المغربي نبيل بنطالب بنجاح مدركا التعادل.

ولم تتبدل النتيجة في الوقت الإضافي فاحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي صبت نتائجها في مصلحة شالكه 6-5.

وبركلات الترجيح أيضا 4-2، تأهل نورمبرغ (ثانية) على حساب مضيفه هانزا روستوك (ثانية)، بعد أن تعادلا 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتقدم هانزا روستوك في الشوط الأول عبر باسكال براير (35)، وعادل السلوفاكي آدم زريلاك لنورمبرغ في الوقت بدل الضائع (90+2).

واكتسح فيردر بريمن مضيفه فلنسبورغ (رابعة) بخسمة أهداف للبيروفي المخضرم كلاوديو بيتزارو إبن الـ40 عاما (8) والنمساوي فلوريان كاينتس (38) والهولندي ديفي كلاسن (44 من ركلة جزاء) والنمسوي مارتن هارتيك (76 و79)، مقابل هدف للبرازيلي ايليدو باستور سانتوس (27).