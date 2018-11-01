في الدور الرابع، فاز أرسنال وصيف بطل الموسم الماضي على ضيفه بلاكبول من الدرجة الثالثة (الرابعة عمليا) 2-1 على استاد الإمارات.

وافتتح قائد منتخب سويسرا ومدافع يوفنتوس الإيطالي سابقا ستيفان ليشتشتاينر التسجيل لأرسنال، إثر تمريرة من الفرنسي ماتيو قندوزي (33).

وفي الشوط الثاني، عزز اميل سميث-راو تقدم صاحب الأرض بالهدف الثاني بتسديدة من خارج المنطقة (50).

وتلقى أرسنال ضربة مؤلمة بخروج قندوزي بالصفراء الثانية (56)، فتمكن بلاكبول من تقليص الفارق عبر الأيرلندي بودي اوكونور من ضربة رأس، إثر ركنية وكرة بينية من غوردان طومسون (66).

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، تغلب تشلسي بصعوبة كبيرة على دربي كاونتي من الدرجة الأولى الذي يتولى تدريبه قائده السابق فرانك لامبارد، 3-2.

وسجل فيكايو توموري (5 خطأ في مرمى فريقه) هدف تشلسي، وجاك ماريوت (9) هدف دربي كاونتي بعد أن أنهى في الشباك هجمة معاكسة قادها زميله طوم هادلستون.

وتقدم تشلسي مجددا بالنيران الصديقة بعد أن سجل ريتشارد كيو خطأ في مرمى فريقه (21)، قبل أن يعيد مارتن واغورن الأمور إلى نقطة الصفر باداركه التعادل الثاني إثر تمريرة من مايسون ماونت (27).

وأنهى الإسباني فرانسيسك فابريغاس الشوط الأول بهدف ثالث لتشلسي مستفيدا من تمريرة الإيطالي دافيدي تساباكوستا (41).

وخسر وست هام يونايتد أمام توتنهام 1-3.

وأقصى ميدلزبره (درجة أولى) ضيفه كريستال بالاس بهدف وحيد سجله لويس وينغ (45+3).

وتختتم مباريات هذا الدور الخميس بلقاء البطل مانشستر سيتي مع فولهام، في حين تأجلت مباراة ليستر سيتي مع ساوثمبتون بعد مصرع مالك النادي الأول في حادث تحطم مروحيته السبت الماضي.