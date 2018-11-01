وانضم الدولي الأرجنتيني البالغ عمره 30 عاما إلى سان جرمان في 2015 عقب عام مخيب للآمال في مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفاز بعشرة ألقاب مع النادي بينها لقبان للدوري وثلاثة لكأس فرنسا.

ونقل موقع النادي على الإنترنت عن دي ماريا قوله "استمتعت بالسنوات الثلاث الأخيرة في باريس،ـ حيث حصلت على كل شيء احتاجه لتقديم أفضل مستوياتي.

وأضاف دي ماريا "إلى جانب زملائي لدينا الكثير من الأشياء الرائعة لتحقيقها، وسنواصل مساعدة سان جيرمان في النمو كناد كبير عالميا". وفقا لرويترز.

وخاض دي ماريا، الذي قضى أربعة أعوام في ريال مدريد، 150مباراة مع سان جيرمان سجل خلالها 57 هدفا وبات قريبا من المشاركة في مئة مباراة دولية مع الأرجنتين.