ونجح ريال مدريد في تجاوز مضيفه يو دي مليلية، بنتيجة 4-0، في ذهاب دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

ولم يواجه النادي "الملكي" أي صعوبة في تجاوز خصمه الذي ينافس في الدرجة الثالثة بإسبانيا، ويتخذ من مدينة مليلية الواقعة في شمال المغرب، معقلا له.

وافتتج المهاجم الفرنسي كريم بنزيما التسجيل في الدقيقة 28، قبل أن يضيف الإسباني ماركو أسينسيو الهدف الثاني بنهاية الشوط الأول. وسجل الظهير الإسباني ألفارو أودريوزولا الثالث في الدقيقة 79، قبل أن يختتم المهاجم الشاب كريستو مهرجان الأهداف بهدف رابع في الوقت بدل الضائع.

واعتمد سولاري على تشكيلة معضمها من الاحتياطيين، واعتمد على 3 لاعبين أساسيين فقط، وهم القائد سيرجيو راموس، بالإضافة لبنزيما وأسينسيو.

وفضل المدرب الأرجنتيني إراحة كوكبة من نجوم الفريق الذين لم يسافروا مع الفريق بسبب طول الرحلة للمدينة الإسبانية ذاتية الحكم، والتي تقع داخل التراب المغربي.

وسيستضيف ريال مدريد مباراة الإياب أمام مليلية بسانتياغو بيرنابيو في الخامس من ديسمبر المقبل.